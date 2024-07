Meerbusch/Rhein-Kreis Neuss Start-ups präsentieren ihre Ideen in Osterath bei Oraylis

Am Ende konnten die katta-Gründer Luca Hermkes und Arnold Kappler die Jury am meisten überzeugen und sich die Folgeförderung sichern. Das Start-up hat es sich mit seinem Produkt, der „Kattakette“, zum Ziel gemacht, die aus den 1990er-Jahren bekannte essbare Candy-Kette mit einem studienbasierten Elektrolytkomplex zu kombinieren. Sie soll Symptomen entgegenwirken, die durch Alkoholkonsum hervorgerufen werden. Doch während es solche „Anti-Kater-Mittel“ bereits in Tabletten- oder Pulverform gibt, haben die Jung-Unternehmer nach einer einfacheren Darreichungsform gesucht und der essbaren Candy-Kette aus den 1990er-Jahren eine neue Funktion gegeben. Zu den ersten Zielgruppen zählen Party-, Festival- und Konzertbesucher.