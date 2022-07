Wirtschaft im Stadtteil : Aufbruchstimmung in der Büdericher Wirtschaft

Anika Kleinert, Thomas Küppers, Kirsten Kappius, Günther Milz und Monika Leidag (von links) vom Vorstand der WUI Büderich. Foto: wui

Büderich Beim Netzwerktreffen unter dem neuen Vorstand der Werbe- und Interessengemeinschaft kam auch der Sonnenblumensonntag zur Sprache. Zudem wollen die Händler dem Leerstand in Büderich entgegenwirken.

Von Monika Götz

Das erste Netzwerktreffen des Vorstands der Werbe- und Interessengemeinschaft (W & I) unter der Leitung des Vorsitzenden Günther Milz und in Anwesenheit seines Vertreters Thomas Küppers sowie der Kassiererin Kirsten Kappius verbreitet Aufbruchstimmung. Ort der Zusammenkunft war die Event Location Kastanie von W & I-Mitglied Marco Vieten. Der Jungunternehmer berichtete über seine drei Unternehmen in Büderich und die Absicht, sich im erweiterten Vorstand des W & I zu engagieren sowie die Mitgliederwerbung zu verstärken. Neue Ideen sind gefragt.

„Uns macht der Leerstand von Geschäftslokalen im wohlhabenden Stadtteil Büderich Sorgen. Für viele Branchen sind die Mieten im digitalen Zeitalter nicht mehr zeitgemäß. Sie haben in den Betriebsrechnungen eine kritische Höhe erreicht. Die W & I sieht sich hier ebenfalls als Interessenvertreter der Unternehmerschaft“, erklärt Günther Milz.

Monika Leidag, Vertriebsmitarbeiterin der Stadtwerke Meerbusch berichtete im Rahmen der Energiekrise über die aktuelle Situation und die kritische Versorgungslage auch für Meerbusch, „falls Putin den Gashahn zudreht“. Für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing war Anika Kleinert anwesend. Sie bestätigte, dass die Werbegemeinschaften in allen Stadtteilen unterstützt werden, und versprach für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung einen finanziellen Zuschuss. Informationen zur neuen Weihnachtsbeleuchtung gab es von Thomas Küppers (Ergo Versicherung): „Die alte Beleuchtung in den Bäumen ist nicht mehr funktionsfähig.“ Die neue Beleuchtung soll in Form von großen Sternen an den Laternenmasten angebracht werden. Die früheren Baumpaten, die den W & I in Büderich großzügig unterstützt haben, werden angeschrieben und erhalten ein neues Sponsoring-Angebot.

An der über 120 Minuten dauernden angeregten Diskussion beteiligten sich mit Sascha Haag, Siematic-Exklusiv-Studio, und Chris Rummel von Leos Weinbar am Deutschen Eck zwei neue Mitglieder. Sie brachten Ideen ein, sagten die Teilnahme am Sonnenblumen-Sonntag zu und stehen hinter einer eigenen Veranstaltung.