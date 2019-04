Meerbusch : Gesucht: die Stadtschönheit

Info

Aktion Wer ins Finale kommt, erhält ein professionelles Umstyling inklusive typgerechter Beratung, Schnitt, Farbe und Make-Up.

Die Termine Am 19. Mai wird in Büderich, am 26. Mai in Lank gestylt.

Bewertung Eine Fachjury wählt im Anschluss an ein Vorher-Nachher-Fotoshooting die Stadtschönheit.

Gewinne Es gibt Beauty-Produkte und ein Abendessen für zwei Personen zu gewinnen.

Bedingung Teilnehmen kann jede Frau ab 18 Jahren, die Lust auf eine Veränderung hat. Bewerbungen mit Foto und Angabe des Wunschdatums bis zum 30. April per Mail an stadtschoenheit@gmail.com oder per WhatsApp unter 01525 94 104 50.