Erneuter Bombenfund in Meerbusch : Erneut wurde in Osterath eine Bombe entschärft

Osterath Die Fünf-Zentner-Bombe, die am Freitag bei Sondierungsarbeiten auf einem Feld zwischen den Straßen „Greit“ und „Ingerweg“ im Meerbuscher Stadtteil Osterath sowie der Straße „Alte Landwehr“ auf Kaarster Stadtgebiet gefunden wurde, ist mittlerweile erfolgreich entschärft worden.

Bereits am Mittwoch war in der Nähe der Meerbuscher Straße in Osterath eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe gefunden und unschädlich gemacht worden. Mehrere hundert Menschen mussten den Gefahrenbereich verlassen. Beim neuerlichen Bombenfund bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung, da sich im Radius von 500 Metern um den Fundort keine Wohnbebauung befindet. Lediglich einige Wirtschaftswege mussten während der Entschärfung durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs gesperrt werden. Allerdings mussten sich Bahnpendler auf dem Weg ins Wochenende in Geduld üben. Die Bahnstrecke Neuss – Krefeld, die unmittelbar am Fundort der Bombe vorbeiführt, musste in der Zeit der Entschärfung von 14.30 Uhr bis 15.10 Uhr gesperrt werden. Betroffen davon waren die Linien RE 7 und RE 10.