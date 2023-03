Männer in der Pflege „Es fehlt Erfahrung im sozialen Bereich“

Sie weist auch auf die Vorteile des Berufs hin: Bezahlung nach Tarif und die Möglichkeit, trotz geringer schulischer Qualifikationen Karriere zu machen – etwa über Bildungsgutscheine. „Und, besonders wichtig: Es ist ein sehr erfüllender Beruf, in dem man wirklich etwas Gutes für andere Menschen tun kann und das auch direkt widergespiegelt bekommt“, so die Pflegedienstleiterin. „Noch vor Jahren gab es so gut wie keine männlichen Pflegekräfte, heute zeigt sich zum Glück ein anderes Bild“, so Schwedt. Es habe sich viel getan in der Branche – und immer mehr Menschen werde klar, dass die Pflege in den Seniorenheimen keine „Frauensache“ sei.