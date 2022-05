Tag der offenen Gartenpforte : Welche Lieblingsecken die Bürger im Park von Haus Meer besonders schätzen

Meerbusch Der Rundgang durch den Park von Haus Meer stieß beim „Tag der offenen Gartenpforte“ auf reges Interesse. Aber die Besucher machten sich auch Sorgen um die Zukunft des Geländes.

Eine kleine Karawane schlängelte sich am Sonntag durch die Wiesen von Haus Meer in Büderich. Angeführt von Claudia Kuhs, die am „Tag der offenen Gartenpforte“ wieder zu einem ihrer einstündigen Rundgänge eingeladen hatte. An fünf Terminen im Jahr erklärt die Stadtführerin und zertifizierte Kirchenführerin interessierten Bürgern die Besonderheiten des Parks. Die nächste kostenfreie Tour ist am 3. Juli um 14.30 Uhr geplant. Sollte man sich anmelden? „Nein, einfach kommen“, sagt sie.