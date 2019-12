Weihnachtsumfrage : Meerbuscher Kinder freuen sich auf Weihnachten

Samy (5) weiß, dass der Weihnachtsmann die Wichtel für sich arbeiten lässt. Foto: ena

In der städtischen Kita „Fronhof“ in Büderich duftet es nach Waffeln, auf den Tischen liegen Tannenzweige, alle Kinder sind aufgeregt. Verena Bretz hat sich mit drei Jungen und drei Mädchen über das schönste Fest des Jahres unterhalten.

„Am meisten freue ich mich auf die Geschenke, die ich am Heiligabend bestimmt bekomme. Meinen Wunschzettel habe ich schon gemacht, und der wurde auch schon abgeholt. Der Weihnachtsmann bringt ja alle Geschenke, das weiß ich. Aber der ist schon so alt und darf auch einfach rumsitzen. Deshalb machen die Weihnachtswichtel eigentlich die ganze Arbeit. Heiligabend wird schön. Dann sind wir bei meiner Tante und meinem Onkel. Hoffentlich bekomme ich dann Hicks und die Drachen von ,Drachenzähmen leicht gemacht’ als Playmobilfigur. Das wäre toll. Warum Weihnachten so schön ist? Weil es dann überall Mandarinen gibt. Die riechen so lecker.“ Samy, 5 Jahre alt

Hannah (6) weiß, dass Weihnachtsmann und Nikolaus zusammen Ski fahren. Foto: ena

„Am schönsten finde ich, dass an Heiligabend der Weihnachtsmann zu mir kommt. Das weiß ich, weil der Nikolaus nämlich auch schon bei mir war. Der hat mir eine Ausmal-Schablone mit der Disney-Prinzessin Vaiana mitgebracht. Die habe ich schon benutzt. Ich glaube, die beiden sind Freunde. Der Nikolaus und der Weihnachtsmann fahren auch manchmal zusammen Ski am Nordpol oder am Südpol, das weiß ich nicht. Aber der Weihnachtsmann hat dann auch seinen Sack mit den Geschenken dabei. Den hält er immer fest, egal, wo er ist. Damit die Geschenke nicht weg kommen. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ich zwei Meter tief tauchen kann und mein Schwimmabzeichen schaffe. Und ich wünsche mir ein Skateboard. Hannah, 6 Jahre alt

Alva (5) freut sich auf das leckere Essen bei der Oma. Foto: ena

„Das Christkind kommt immer zu meiner Oma, deshalb feiern wir auch Weihnachten bei der Oma. Es hat große Flügel und ist sehr lieb zu allen Kindern. Ich mag das Christkind lieber als den Weihnachtsmann. Weihnachten ist so schön, weil wir dann alle zusammen essen. Das macht Spaß! Meine Oma kocht Kartoffeln, Soße und so ein Fleisch – das ist lecker. Und zum Nachtisch gibt es Milchreis mit heißen Kirschen. Und danach gehen wir in die Kirche. Ich wünsche mir vom Christkind eine Puppe mit einem pinken Kleid und Blumen drauf. Und einen blauen Roller mit Sternen. Heiligabend darf ich auch manchmal ganz lange wach bleiben. Dann gehe ich erst um 23 Uhr ins Bett. Aber vielleicht muss ich dann am Nachmittag vorschlafen. Alva, 5 Jahre alt

Cruz (5) vermutet, dass der Weihnachtsmann nicht im Telefonbuch steht. Foto: ena

„Weihnachten schneit es immer, dann baue ich einen Schneemann. Wir schmücken zusammen den Tannenbaum. Mein Papa ist groß und stark. Der hebt mich hoch, dann mache ich die Spitze oben auf den Baum. Das können meine beiden Brüder noch nicht. Meine Mama hat für mich den Wunschzettel geschrieben und an den Weihnachtsmann geschickt. Der wohnt am Nordpol. Man kann ihn aber nicht anrufen, weil er nicht im Telefonbuch steht. Aber vielleicht hat er ein Handy, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann er fernsehen. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann eine Lego-Box und eine Hamburger-Station mit Knete.“ Cruz, 5 Jahre alt

Justus (5) hat eine Krippe von Playmobil. Foto: ena

„Ich habe drei Adventskalender mit Bildern und mit Schokolade. Und meine Mutter hat einen mit Pralinen, die darf ich auch manchmal probieren. Ich mag es, dass man Weihnachten an Jesus denkt und dass der geboren wurde. Ich habe auch eine Krippe von Playmobil, da gibt es auch ein Jesuskind und einen Esel mit Karotte und einen Tannenbaum. Meine Oma hat im Wohnzimmer auch einen Tannenbaum. Wir feiern bei meiner Oma. Bis wir dort sind, dauert es drei oder vier Tage. Ich habe auch ein paar Wunschzettel gemacht. Dafür habe ich die Bilder aus den Prospekten ausgeschnitten und aufgeklebt. Ich hoffe, dass mir das Christkind Legosachen bringt. Oder Lego-Technik, das baue ich dann mit meinem Papa zusammen.“ Justus, 5 Jahre alt

Elisa (5) hat einen kleinen Bruder, der am 24. Dezember Geburtstag hat. Foto: ena