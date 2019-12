Weihnachten in Meerbusch : Festtage im Stall

Ein funkelnder Weihnachtsstern beleuchtet den Ziegenstall in der Arche Noah in Büderich. Foto: Rheinische Post/Eirik Sedlmair

In der Arche Noah muss auch an Heiligabend gearbeitet werden. Für die Tiere gibt es Weihnachtssterne und Extrafutter.

Wirklich Interesse an Büchern scheinen Sancho und Luna nicht zu haben. Am Weihnachtsstern, der von der Stalldecke hängt, auch nicht. Und erst recht nicht daran, ihre Gesichter für ein Foto in die Kamera zu halten. Denn anstatt sich auf Valentin zu konzentrieren, der ein Weihnachtsbuch in der Hand hält, oder auf mich zu achten, der verzweifelt versucht, irgendwie ein Foto zu machen, bei dem ich keine Hintern ins Gesicht gestreckt bekomme, interessieren sich Sancho und Luna nur für die blaue Schüssel, die Marina auf dem Schoß hält. In diee Schüssel stecken die beiden immer weiter ihre Köpfe hinein und essen.

Sancho und Luna wohnen in der Arche Noah, sie sind zwei Ziegen, der Stern und das Buch sind quasi ihre Weihnachtsgeschenke. „Wir lesen unseren aber Tieren nicht wirklich etwas vor“, sagt Michaela Danker, die Leiterin der Arche. Das Buch dient in diesem Fall nur als Fotokulisse.

Aber trotzdem, auch für die Tiere in der Arche soll Weihnachten etwas besonderes sein. Und so bekommen auch sie eine Sonderbehandlung. „Wir geben den Tieren an Weihnachten normalerweise immer eine Extra-Ration Futter“, sagt Hildegard Miedel, „doch jetzt vertragen das viele nicht mehr, sie sind zu alt.“ Miedel gründete die Arche Noah in Büderich vor mehr als 30 Jahren. Damals pachtete sie die Fläche an der Marienburger Straße, um ihre Tiere dort zu halten. Eigentlich nur für wenige Jahre. Doch es kamen immer mehr Menschen vorbei, fragten, ob sie die Tiere mal anschauen, mal streicheln könnten. Hildegard Miedel sagte immer „Ja“, begann Öffnungszeiten einzurichten. Seitdem existiert die Arche Noah. Miedel ist jeden Tag bei ihren Tieren und bekam für ihr Engagement in der Jugendarbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen.