Weihnachten in Meerbusch : Neue Weihnachtsbeleuchtung für Büderich

Meerbusch Die Werbe- und Interessengemeinschaft Büderich plant, nächstes Jahr eine neue Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen.

Im nächsten Jahr sollen neue Weihnachtslichter die Dorfstraße in Büderich erleuchten. Das zumindest plant die Werbe- und Interessengemeinschaft Meerbusch-Büderich. Bisher sorgten mehrere Lichterketten, die in den Bäumen befestigt waren, für weihnachtliche Beleuchtung auf der Dorfstraße. „Doch viele von den Lichtern sind inzwischen kaputt“, sagt Andreas Galonska, erster Vorsitzender des Händler-Vereins. Außerdem seien die Lichterketten oft von den Bäumen gefallen, unter anderem durch passierende Schwertransporter, so Galonska. Abhilfe schaffen will die Werbegemeinschaft mit beleuchteten Weihnachtssternen. Ein Stern kostet 299 Euro, das Geld dafür erhoffen sich die Händler von ansässigen Unternehmen, Spendenquittungen können ausgestellt werden. Den ersten Weihnachtsstern spendete die Kieferorthopädin Julia Tiefengraber, die ihre Praxis auf der Dorfstraße hat. Als der Stern probeweise aufgehängt und eingeschaltet wird, ist sie zufrieden. „Schön sieht das aus“, sagt sie.