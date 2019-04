Offizieller Besuch von Johannes Bündgens : Weihbischof unterwegs in Strümper Gemeinde

Johannes Bündgens stattete der Kirchengemeinde und dem Rathaus einen offiziellen Besuch ab.

Angelika Mielke-Westerlage stellte dem Kirchenmann die aktuelle Situation der Stadt vor. „Allein in den vergangenen drei Jahren haben wir ein Plus von 1600 Einwohnern verzeichnet.“ Dies habe auch Auswirkungen auf die Infrastruktur. „Meerbusch ist ein beliebter Wohnort für Familien mit Kindern“, so Mielke-Westerlage. Derzeit sei der Bau von drei Kitas geplant. Schon jetzt gebe die Stadt für die Betreuung in den 24 Kitas und der Tagespflege jährlich rund 20 Millionen Euro aus, rund die Hälfte werde vom Land bzw. durch Elternbeiträge abgedeckt.

Weihbischof Bündgens zeigte sich beeindruckt von der Stadt und dem Vereinsleben, den intakten sozialen Strukturen und dem hohen Lebensniveau. Beim Besuch der Caritas-Pflegestation in Osterath habe er allerdings festgestellt, dass es auch „Bedürftigkeit und verschämte Armut“ gebe. Die Bürgermeisterin bestätigte, dass es immer mehr Altersarmut gebe. Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete seien deshalb in der jüngeren Vergangenheit auch verschiedene Projekte im sozialen Wohnungsbau mit kleineren Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte realisiert worden. In zentraler Lage von Osterath seien seniorengerechte Wohnungen in Planung.

Bündgens besuchte auch soziale Einrichtungen wie das Malteser-Stift und das Haus Hildegundis, im Meerbusch-Gymnasium kam er mit Schülern und Lehrern zusammen. Auch ein Treffen mit Flüchtlingen stand auf dem Plan. Dass seine Gespräche mit den verschiedenen Gruppierungen der Gemeinde nicht immer spannungsfrei ablaufen können, räumte der Weihbischof ebenfalls ein. „Es gibt in Meerbusch ein starkes lokales Selbstbewusstsein.“ Die Menschen setzten sich sehr engagiert für ihre Anliegen ein, wie er bei einem Gedankenaustausch zum Thema Pfarrheim in Strümp erfahren habe. „Nicht immer sind Probleme zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen, unangenehme Entscheidungen sind bisweilen unumgänglich. Das liegt in der Natur der Sache.“ Bündgens hatte in Strümp auch an der Sitzung des Kirchenvorstandes teilgenommen, in der mit eindeutiger Mehrheit der Verkauf des Pfarrheims an die Caritas beschlossen wurde. An dem Abend wurde auch darüber gesprochen, dass man für die Gruppen innerhalb der Gemeinde neue Räume suchen wolle. Dafür geht die Gemeinde zum einen auf die evangelische Kirche zu, will aber auch prüfen, ob die Fransziskus-Kirche selbst umgebaut werden kann. Einen entsprechenden Ortstermin mit Architekten hat es schon gegeben. Das bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion Sven Otto, Pressesprecher der Pfarrei Hildegundis von Meer.