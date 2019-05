Umleitung am 19. Mai : Maimarkt in Osterath: Buslinie 832 umgeleitet

Wegen des Maimarktes in Osterath am 19. Mai werden Straßen gesperrt und Busse umgeleitet.

(RP) Wegen des Maimarktes in Osterath am Sonntag, 19. Mai, werden die Meerbuscher Straße und die Willicher Straße von 8 bis 19 Uhr gesperrt. Davon betroffen ist auch die Linie 832. Die Busse enden in Richtung Meerbusch, Kaarster Straße, bereits an der Haltestelle „Hugo-Recken-Straße“, wenden dort und fahren wieder zurück in Richtung Lank, Kirche. Die Haltestellen „Hugo-Recken-Straße“ und „Meerbusch, Kaarster Straße“ werden auf die Willicher Straße in Höhe Hausnummer 45a verlegt. Die Haltestelle „Bahnhofsweg“ entfällt, stattdessen sollten Kunden die Haltestelle „Alte Seilerei“ nutzen. Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren über die Änderungen. Durch die Umleitung kann es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen.