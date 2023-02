Warum leben so viele wohlhabenden Menschen in Meerbusch? Wo die Millionäre wohnen

Die naheliegende Antwort sind gute Standortfaktoren. Meerbusch liegt am Rande der Landeshauptstadt Düsseldorf, mit guter Anbindung an Freizeit, Kultur, exklusive Einkaufsmöglichkeiten. Zugleich lebt es sich hier aber ruhiger als in der Großstadt. Meerbusch hat sich seinen teils dörflichen, aber zumindest kleinstädtischen Charakter bewahrt. Aber die Erklärung, dass es sich hier in Meerbusch so schön ruhig lebt und man zugleich schnell in der Stadt ist, trifft auch auf viele andere Orte in der Region zu, die keine so gehobene Einkommensstruktur aufweisen.