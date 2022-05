Psychologische Beratung in Strümp : Warum Shahrzad Siebert eine Mutmacherin sein will

Shahrzad Siebert will gemeinsam mit ihren Kunden Strategien gegen den Selbstzweifel entwickeln. In Strümp hat sie sich mit einer Praxis für psychologische Beratung selbstständig gemacht. Foto: Angelika Kirchholtes

Strümp Nach fast 25 Jahren hat die Strümperin Shahrzad Siebert den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. In einer Praxis für psychologische Beratung will sie Menschen coachen und ihnen so zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen.

„Jeder Fortschritt und jede Veränderung kann letztlich immer nur außerhalb der eigenen Bequemlichkeit stattfinden“, sagt Shahrzad Siebert, die sich in Strümp mit einer Praxis für psychologische Beratung selbstständig gemacht hat. Ein großer Schritt, denn Siebert gab nach 24 Jahren ihre berufliche Sicherheit auf, um sich ganz dem Coaching zu widmen und künftig das zu machen, was ihr am Herzen liegt.

„Ich will das tun, was mir gut tut“, sagt die Strümperin. Und versucht eben das zu verwirklichen, was sie selbst ihren Klienten rät. Schon drei Sitzungen könnten reichen, um erste Antworten auf Fragen zu finden wie: Was tut mir gut? Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Welche Geschichten bringe ich mit?

Info Krisen möglichst gesund meistern Definition Eine einheitliche Bestimmung des Resilienzbegriffs gibt es nicht. Die meisten Definitionen heben auf den Umgang mit Stress ab. Meist geht es bei der Verbesserung von Resilienz darum, Krisen möglichst gesund zu meistern. Modelle Neben den verschiedenen Definitionen gibt es auch unterschiedliche Resilienzmodelle. Diese stellen jeweils wichtige Schutzfaktoren für die psychische und physische Gesundheit heraus.

Siebert ist davon überzeugt, dass viele Menschen in Verhaltensmustern gefangen sind, die von anderen Menschen bestimmt werden. Das zu erkennen und genügend Selbstbewusstsein zu entwickeln, um sich daraus zu befreien, sei das Ziel des Coaching, das man auch als Resilienztraining bezeichnen könne.

Schon junge Menschen zweifelten an sich, an ihrer Figur, an ihrem Auftreten, hat Siebert festgestellt. „Sie müssen sich selbst und ihre Stärken erkennen lernen. Jeder Mensch ist schön und liebenswert“, sagt sie. In Einzel-, aber auch in Gruppensitzungen lernen die Menschen, welche Hemmungen sie haben, die bisweilen auch von anderen angesprochen werden. „Da merken sie: Sie sind nicht allein mit ihren Problemen“, meint Siebert. Die Strümperin stammt aus dem Iran, lebt aber schon seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Neben einem BWL-Studium hat sie eine Ausbildung zum Personal-Coaching und zur Resilienz-Trainerin gemacht sowie Zusatzqualifikationen in den Bereichen Mediation, Kunsttherapie und Familienaufstellung erworben. Da das Coaching nicht als Therapie von den Krankenkassen anerkannt und damit auch bezahlt oder bezuschusst wird, muss der Klient für die Beratung der Expertin selber zahlen. „Man sollte nicht nur den Körper mit Massage oder Sauna, sondern auch seinen Geist pflegen“, rät sie.