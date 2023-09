Verkehr in Meerbusch Weiter warten auf das Mobilitätskonzept

„Die Reise beginnt“ steht auf der letzten Folie der Präsentation, mit der David Madden von der Dortmunder Planersozietät den finalen Entwurf des Meerbuscher Mobilitätskonzepts vor dem Ausschuss für Mobilität vorgestellt hat. Denn mit dem Konzept soll die Arbeit an der Meerbuscher Verkehrsentwicklung erst anfangen. Das umfangreiche Papier, das den Weg weisen soll, liegt vor. Zweieinhalb Jahre Arbeit stecken darin, fünf große Handlungsfelder, 78 abgestimmte Maßnahmen, 88 Rückmeldungen aus der Politik während der Sommerpause – aber noch kein Beschluss. Denn das offizielle Okay aus den Reihen der Politiker wird erst in der nächsten Sitzung des Ausschusses im November eingeholt.