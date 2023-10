Rundgang in Meerbusch Lernort Natur führt durch das Reich der Pilze

Der Herbst ist die Zeit der Pilze. In diesen Wochen sind in den heimischen Wäldern zahlreiche Fruchtkörper dieser faszinierenden Wesen zu sehen. Das geheimnisvolle Leben der Pilze will der Lernort Natur des Hegerings Meerbusch den Menschen näher bringen und lädt deswegen am Sonntag, 22. Oktober, ab zehn Uhr zu einer etwa zweieinhalbstündigen Wanderung rund um den Latumer See und durch den Herrenbusch ein. Die Teilnehmer erkunden gemeinsam mit Pilz-Coach Birgit Jansen den herbstlichen Wald und lernen die heimischen Pilze in ihrem natürlichen Lebensraum kennen, erfahren etwas über deren Eigenschaften.