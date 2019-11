Walter Freiwald unheilbar erkrankt : „Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten“

Meerbusch Moderator Walter Freiwald hat am Abend über soziale Medien bekannt gegeben, dass er unheilbar erkrankt sei. Fans reagieren schockiert. Sein Team bestätigte die Nachricht.

Es ist eine kurze Twitter-Botschaft, die Fans von Walter Freiwald schockiert. Der Entertainer aus Meerbusch wolle „selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde“, schreibt er in einem kurzen Statement, das er als Screenshot auch bei Facebook veröffentlichte. „Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten“, heißt es weiter. „Ich liebe meine Frau und meine Kinder.“

Bevor die @BILD oder @RTLde irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder.

Sein Team bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Nachricht. Walter Freiwald war einem breiten Publikum in Deutschland als Moderator von „Der Preis ist heiß“ bekannt geworden. Später war er in Teleshopping-Formaten zu sehen. Im Jahr 2015 nahm er an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil.