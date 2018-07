Meerbusch Wegen der anhaltenden Gefahr eines Großbrandes in der ausgetrockneten Vegetation wurde das Betretungsrecht der Wälder eingeschränkt

(dsch/RP) Seit Wochen ist es in Meerbusch und Umgebung heiß und trocken. Überall in der Stadt sind die Grünanlagen verdorrt, die Wiesen sind braun, und die Bäume werfen Blätter ab. Besonders gefährlich in dieser Zeit: Die vertrocknende Vegetation ist hoch brennbar. Ein Funke, eine weggeworfene Zigarette können ein Feuer entfachen, dass sich schnell ausbreitet. Angesichts dieser anhaltenden Bedrohung hat das Regionalforstamt Niederrhein jetzt das Betretungsrecht in den heimischen Wäldern eingeschränkt. Dieses Recht sichert den Bürgern die Möglichkeit zu, den öffentlich zugänglichen Wald zur Erholung zu nutzen. Eine neue „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Vermeidung von Waldbränden“ verbietet jetzt jedoch, die gekennzeichneten Wege zu verlassen. Zu hoch sei das Risiko, durch Fahrlässigkeit einen folgenschweren Brand zu entfachen. Das Rauchen oder gar Grillen ist am oder im Wald ohnehin bereits verboten. Entsprechende Hinweise werden jetzt auch an den Eingängen zum Herrenbusch zwischen Strümp, Lank und Ossum ausgehängt. Michael Betsch, Bereichsleiter für die Grünflächen im Stadtgebiet, befürwortet das Durchgreifen: „Wir befinden uns in einer Extremsituation, die von allen Vorsicht und Rücksicht erfordert.“