Advent 2023 in Meerbusch Erster Advent auf der Winterwelt

Bereits am 10. November hatte die Winterwelt 2023 auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz eröffnet und an den Wochenenden schon zahlreiche Besucher angelockt. Lediglich die vielen Regentage verhagelten den Schaustellern bislang gute Geschäfte. Das soll sich nun bei sinkenden Temperaturen – wichtig, damit die richtige Stimmung aufkommt und die Lust auf Glühwein und Punsch erwacht – zum ersten Advent ändern. „Die Preise für Glühwein sind bei uns stabil geblieben“, sagt Wirt Petros Tsellas in der Almrauschhütte. Der Rote koste vier Euro und der Weiße 4,50 Euro, mit Schuss gibt es einen Aufpreis. Auch die Reservierungen in der Hütte liefen gut an. Das gastronomische Angebot in der angeschlossenen Grillhütte ist ausgeweitet worden. Unter Federführung von Gastronomiechef Klaus Unterwaininger gibt es neben Klassikern wie Currywurst und Pommes nun auch Leberkäse, Grünkohl und griechische Spezialitäten. Die Hütte ist am Samstag von 12 bis Mitternacht und am Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet.