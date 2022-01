Karneval in Meerbusch : Wie Karneval in alten Zeiten gefeiert wurde

Lank-Latum Der Kölner Karneval war Thema eines Vortrags des Heimatkreises Lank. Thomas Cieslik führte auch musikalisch durch die Geschichte der Lieder.

Der mit einem leichten Schmunzeln angekündigte Referent Thomas Cieslik ließ in Anwesenheit von Geschäftsführerin Silke Felkl, dem Vorsitzenden Franz Jürgens und weiteren Vorstandsmitgliedern Corona schnell vergessen. Schließlich versteht der ehemalige Meerbuscher Kulturbeauftragte sein Narren-Handwerk. Er ist in Köln geboren, in der Stadt, in dem die Geschichte des Karnevals fast so alt ist, wie die der Stadt selbst. „Aber was wäre der Kölner Karneval ohne seine Lieder. Kaum sonst wo wird so inbrünstig und vor allem so laut gesungen“, findet Thomas Cieslik und nimmt das Publikum mit auf eine mit Plakaten, Textblättern und Fotos bunt bebilderte Reise durch das Repertoire der vielen Lieder: „Manche sind schnell vergessen, andere überdauern Generationen und sind kaum tot zu kriegen.“