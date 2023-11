Verkehr in Meerbusch Zebrastreifen für Gonellastraße vorerst abgelehnt

Einzig, diese Lösung wird zumindest vorerst nicht umgesetzt werden. Die Verwaltung hatte sie zum Beschluss in den Mobilitätsausschuss gegeben, in der Vorlage stand auch, dass es keine alternativen Lösungen gebe, die rechtssicher seien. Die Fraktionen von CDU und FDP sprachen sich dafür aus, über das Thema noch nicht zu entscheiden. „Noch ist denkbar, dass die Stoppschild-Regelung Bestand hat“, so CDU-Ratsherr Hans-Werner Schoenauer. Auch Hinweise auf eine Gefährdungslage gäbe es an der Stelle, so, dass es sinnvoller sei, abzuwarten. „Wir sollten den jetzigen Zustand belassen, bis die Klage entschieden ist“, so Schoenauer. Die CDU hatte bereits im Juli einen Antrag gestellt, die Verwaltung möge Vorschläge für eine Querung der Gonellastraße erarbeiten, die den städtebaulichen Charakter berücksichtigen – dies geschah allerdings, bevor die alte Regelung von den Münsteraner Richtern wiederhergestellt wurde. „Die CDU – Fraktion hält weiterhin an der städtebaulichen Zielsetzung fest, die beiden Fußgängerbereiche der Hauptstraße als Einheit zu erhalten“, heißt es in der entsprechenden Begründung. Da nun aber der gewohnte Zustand bestehe, sollte man abwarten, wie die endgültige Entscheidung vor Gericht ausfalle.