Vorbereitungen für den Konverter in Osterath : Amprion startet mit Probebohrungen

Vorbereitungen für den Konverter in Osterath

Für die Bohrungen wird ein kleines Raupenfahrzeug mit einer Spurweite von 1,10 Meter (Foto) oder ein handbetriebener Stemmhammer in Kombination mit einer mobilen Einsatzeinheit für Rammsondierungen verwendet. Foto: RP/Amprion

Übertragungsnetzbetreiber Amprion startet in dieser Woche Probebohrungen für die Gleichstromverbindung ANord.

(ak/RP) Die Leitung soll künftig die auf See erzeugte Windenergie von Emden aus nach NRW bringen. „Ziel der Bohrungen ist es, die Bodenbeschaffenheit im Planungsraum zu kennen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Amprion.

In den vergangenen Wochen hatte Amprion entschieden, den Konverter aller Voraussicht nach in Osterath zu bauen, weil die eigentlich bevorzugte Fläche in Kaarst nicht zur Verfügung stand. Dagegen regt sich massiver Protest.