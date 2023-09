Letzter Sonntag im September Sonnenblumensonntag zurück auf der Büdericher Dorfstraße

Am letzten Sonntag im September findet traditionell Meerbuschs größtes Straßenfest statt. Der Sonnenblumensonntag, initiiert von der Werbe- und Interessengemeinschaft Büderich, in diesem Jahr für den 24. September angesetzt. Die Veranstalter hoffen, dem Fest wieder den Schwung und die Anziehungskraft zu verleihen, die die Aktion in den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte.