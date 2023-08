Brauchtum in Strümp Strümp bereit sich auf das Schützenfest vor

Am Freitag, 15. September wird die Party-Reihe „Strümp2Night“ fortgesetzt. Gemeinsam mit DJ Yeti lassen die Schützen die Zeltdecke fliegen. Dafür hat nun der Kartenvorverkauf gestartet. Tickets können an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Edeka Müller an der Josef-Kohtes-Straße 22 und außerdem am Kiosk 70, Am Haushof 4.