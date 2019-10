23 Kilometer von Meerbusch aus in den Süden : Eine Fahrt auf Napoleons Spuren

Von Meerbusch aus in alle Himmelsrichtungen führten unsere Touren – heute geht es zum Abschluss in den Süden.

Am Wochenende soll das Wetter nochmal ganz schön werden, also nichts wie rauf aufs Rad! Zum Abschluss unserer Serie geht es von Meerbusch in die Innenstadt von Neuss. Start ist in Büderich an St. Mauritius. Es geht zunächst ein kleines Stück die Necklenbroicher Straße hinunter, ehe man links über die Kanzlei rechts in den Hohegrabenweg einbiegt. Gleich wieder links geht es in den Winnendonk durch Feld und Flur.