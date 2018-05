Das Wochenende : Von biblischen Texten inspiriert

Meerbusch Bei "Kunst in der Apsis" präsentiert ab Sonntag Anne Kurth aus Krefeld ihre Zeichnungen.

Von Monika Götz

"Brücken zwischen der Bildenden Kunst und der Musik zu bauen" ist eines der Ziele, das Marlies Blauth als Initiatorin des Projekts "Kunst in der Apsis" mit der aktuellen Ausstellung verfolgt. Hintergrund ist die Vorliebe von Anne Kurth (Jahrgang 1947), Kantaten von Bach und Händel zu hören. "So ist mir die Bibel nähergekommen. Deshalb hat mich diese Musik bei der Entstehung der Arbeiten begleitet", erklärt sie. Der kirchliche Ausstellungsraum ist der Künstlerin aus Krefeld nicht fremd, sie hat schon mehrfach in anderen Kirchen ausgestellt: "Ich mag die damit verbundenen Themen."

"Zeichen" steht über die Ausstellung, die ab Sonntag in der Evangelischen Kirche Osterath zu sehen ist. Unmittelbar in der Apsis wird die Arbeit "Aufwärts" im schmalen 222 mal 72 Zentimeter-Format gezeigt. Hier wird das Emporsteigen der Seele, die sich von der Erdenschwere löst, symbolisiert, das Zurückblicken, um dann in neue Welten zu schauen. Beeindruckend sind auch die im Kirchenraum verteilten Arbeiten zum Thema "Wasserzeichen". Auf festem, grundierten Papier mit Bleistift und Kreide dargestellt und ohne Rahmen präsentiert, erinnert Anne Kurth daran, dass das Wasser in den biblischen Geschichten eine bedeutende Rolle einnimmt: "Das wird als Zeichen gewertet." In figürlichen Zeichnungen sind Darstellungen - inspiriert von biblischen Texten - zu sehen: "Die sehr bildhaft erzählten Begebenheiten haben mich angeregt. Aber auch die Musik hat mich inspiriert, diese Serie mit der Schöpfungsgeschichte zu beginnen und bis ins Neue Testament zu führen."

Zu sehen ist unter anderem der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt, die Arche Noah, der Durchzug durch das Rote Meer, Taufe und Fußwaschung. Marlies Blauth: "Die biblischen Themen passen gut in unser Konzept. Anne Kurths Zeichnungen sind stimmig und trotzdem dynamisch. Sie vermitteln vielfach den Eindruck alter, verwitternder Fresken."

Die Arbeiten im Gemeinderaum weichen von dem Glaubensthema ab. Sie stehen unter dem Titel "Kinderspiele": "Hierbei haben mich Erinnerungen an meine Kindheit angeregt, Spiele, die heute nicht mehr verbreitet sind." So sind Bilder ebenfalls in Bleistift und Kreide zu sehen, die das Seilspringen, Reifen schlagen oder Kreisel-Spiel zeigen. "Insgesamt sollen die Arbeiten die Fantasie anregen", wünschen sich Marlies Blauth und Anne Kurth. Zur Vernissage am Sonntag, 11.15 Uhr, wird der frühere Osterather Pfarrer Falk Neefken in die Ausstellung einführen.

Ausstellung Bis 8. Juli, werktags 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 02159 50442.; Evangelische Kirche Osterath, Alte Poststraße 15.

