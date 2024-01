Kommentar zur „VoluMap“ in Meerbusch Eine Hilfe, kein Allheilmittel

Die Bereitschaft, sich langfristig für eine Aufgabe zu verpflichten, über Jahre, teils Jahrzehnte Verantwortung zu übernehmen, sinkt. Corona hat diesen Prozess beschleunigt, und gerade in der jüngeren Generation wird es schwer, ausreichend Nachwuchs für das Ehrenamt zu gewinnen. Zwischen Schule, Studium oder Beruf, Hobbys und sozialen Kontakten ziehen immer weniger Menschen ein Ehrenamt überhaupt in Erwägung. Das ist der Trend der Zeit, kein reines Meerbuscher Problem und auch keines, welches sich in Meerbusch lösen lässt.