Bildung in Meerbusch : Glücklich in den VHS-Sommer 2022

Alexander Ruth und Oliver Kuller von der VHS-Progammleitung und Ute Piegeler Fachbereich Kultur bei der Stadt Meerbusch (von links). Foto: vhs

Meerbusch Mit einem breit aufgestellten Angebot startet die Volkshochschule Meerbusch in das erste Semester 2022. Online- und Hybridkurse sollen das auffangen, was Corona in Präsenz nicht zulässt.

Farbenfroh und einladend startet die Meerbuscher Volkshochschule in das Sommersemester 2022 unter dem Motto „Glücklich in den VHS-Sommer“. Alexander Ruth und Oliver Kuller von der VHS Meerbusch haben die Programmleitung übernommen und auf über 150 Seiten eine Auswahl an Kursen zusammengestellt, die den Geschmack der Hörer in vielen Fachbereichen treffen soll. Von A wie Achtsamkeitsmeditation bis Z wie Zumba Fitness ist alles dabei.

Auch in diesem Sommersemester starte man wieder mit angezogener Handbremse, stellte Ute Piegler, Fachbereichsleiterin Schule, Sport und Kultur – dazu zählt die VHS – bedauernd fest. Doch auch im vierten Semester während der Pandemie wolle man den Hörern und Besuchern so viel VHS wie möglich bieten. Vieles sei bei 88 Dozenten in Online-Formaten buchbar, doch hoffe man weiterhin auf Präsenz. „Bildung lebt von Beziehung“, sagte die Mitarbeiterin der Verwaltung. In und nach Kursen würden Freundschaften geknüpft, Teilnehmer träfen sich zu einem Kaffee und zum Austausch. In der VHS gehe es nicht nur um lebenslanges Lernen, sondern auch um soziale Kontakte in Präsenz. Durch die Pandemie seien den Volkshochschulen deutschlandweit Hörer verloren gegangen. Gerade ältere Besucher könnten sich nicht so leicht mit den Online- oder Hybrid-Kursen anfreunden. „Diese wollen wir natürlich zurückgewinnen“, sagt Piegeler.

Info Rechtzeitige Anmeldung zu den Kursen Anmeldung In der Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten, telefonisch: Mo. – Fr., 8 -12 Uhr, Mo. – Do., 13.30 – 16 Uhr, schriftlich per Anmeldeformular auf vhs-meerbusch.de. Persönliche Termine für Anmeldungen und Beratungsgespräche sind möglich. Veranstaltungen, die die Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, können abgesetzt werden.

Alexander Ruth hat im Programm 233 Kurse aufgelistet, die von den Klassikern wie Sprachkursen bis Sport und Kunst gehen. Aber auch ganz Neues ist im Angebot: So gibt es eine Finanzaufklärung für Studierende und Berufseinsteiger, einen Leitfaden für Studierende für die Erstellung der ersten Hausarbeit an der Universität, einen Kaffeeklatsch im Gartenpark der Familie Vera und Jupp Jentjens. Der kulinarische Kinderknigge ist genauso wieder vertreten wie die Gymnastikkurse von Christa Wierichs, die sie seit 55 Jahren anbietet. Auch Tai-Chi steht seit bereits 35 Jahren im Programm.

Ein Niederländisch-Dozent ist nun in Rente gegangen, nimmt aber seine Sprachenschüler digital mit in seine Heimat an die Küste und unterrichtet online weiter mit Blick aufs Meer. „Durch unsere Online- und Hybrid-Kurse öffnen sich für uns und unsere Besucher neue Welten“, sagt Oliver Kuller. Teilnehmer aus anderen Städten könnten teilnehmen. Eine Teilnahme aus dem Urlaub oder aus der Quarantäne heraus sei über die Hybrid-Form möglich.

Ein kostenfreies Angebot hob Alexander Ruth besonders hervor: Dr. Atlan Akdag wird über Demenz und Palliativmedizin dozieren, und im Rahmen des Projekts „Kulturrucksack NRW“ ist die VHS Meerbusch wieder mit dabei und bietet Filzen für Kinder an. Einen Ausflug in ein neues Museum nach Düsseldorf wird es auch geben. „Das Haus soll ähnlich wie das Haus der Deutschen Geschichte in Bonn mit Exponaten Zeitgeschichte erzählen“, weiß Kuller.

Die Sommerakademie wird wieder durch Kunst und Malerei im Freien bestimmt, Jugendliche mit Vorliebe für koreanische Popmusik können in Meerbusch Koreanisch erlernen, und Nachwuchs-Imker werden auf den ersten Schritten zum eigenen Bienenvolk begleitet. Für die Teilnahme an Eltern-Kind-Turnkursen empfiehlt sich eine baldige Anmeldung in Lank, da nur noch Restplätze vorhanden seien.

Die paritätische Verteilung des Kursangebots auf alle Stadtteile hob Oliver Kuller hervor wie auch die wieder aufgenommenen Alphabetisierungskurse. Bei acht Millionen Menschen in Deutschland, die nicht alphabetisiert seien, sollten diese Kurse Hilfestellung bieten. „Kennen Sie jemanden, für den solch ein Kurs wichtig wäre? So wenden Sie sich vertrauensvoll an uns“, bietet Kuller an.