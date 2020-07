Bildung : Sommerprogramm der VHS Meerbusch kommt an

Viorel Chirea ist seit 2009 gefragter Dozent bei der VHS-Sommerakademie. Foto: VHS Meerbusch

Osterath Malen und Sprachen lernen: Trotz Corona haben sich bislang 39 Teilnehmer für das Camp und die Akademie angemeldet. In der ersten Ferienwoche hat der Künstler Viorel Chirea den Teilnehmern Wege in die Malerei gezeigt.

(RP) Trotz Covid-19 sind die Präsenzkurse des VHS-Sommercamps und der VHS-Sommerakademie gut angelaufen. Aktuell zählt die Volkshochschule 39 Teilnehmende, die bei den insgesamt vier Sprach- und zwei Kunstkursen in den ersten beiden Ferienwochen aktiv mitmachen.

„Es ist sehr erfreulich, dass der Präsenzunterricht in unserem Hause zunehmend wieder Fahrt aufnimmt. Alle Angebote laufen mit maximal sieben Teilnehmenden und sind zeitlich versetzt, sodass wir die vorgeschriebenen Schutz- und Hygienevorgaben gut einhalten können“, sagt VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert.

Den Auftakt zum Sommercamp bildeten am Wochenende 27. und 28. Juni zwei Niederländischkurse, die direkt bei Ausschreibung auf große Resonanz stießen. „Piet Kistemaker ist ein toller Dozent, der uns mit viel Engagement nicht nur die Sprache, sondern insbesondere auch die Kultur nähergebracht hat“, sagt die Büdericherin Inge Zwirnlein zufrieden fest. Aus Osterath dabei war Oliver Kirchmann: „Wir sind öfters in den Niederlanden unterwegs und wollten jetzt kompakt die notwendigen Grundlagen erlernen, um sich vor Ort nicht nur mit Deutsch oder Englisch durchschlagen zu müssen“.

In der Sommerakademie bietet die erste Ferienwoche das fünftägige Angebot „Wege in die Malerei“ mit dem in Aachen lebenden Künstler Viorel Chirea. Chirea unterrichtet an der VHS Meerbusch bereits seit 2009. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl sind in diesem Sommer alle seine Malschüler überzeugte „Wiederholungstäter“. Die Meerbuscherin Angelika Weber beispielsweise. Sie ist regelmäßig dabei und schätzt die Tipps, die Schulung des Auges, die zu immer neuen Erkenntnissen und Fertigkeiten führe.

Wie bei allen Kursen konnten in diesem Sommer nicht alle Interessierten berücksichtigt werden, bedauert die VHS-Leiterin. Insgesamt laufe in den ersten beiden Ferienwochen der Unterricht immer von 9 bis 21 Uhr, denn auch im Abendbereich sei Unterricht stark nachgefragt. So erlernen derzeit sieben Teilnehmer in 16 Unterrichtsstunden erstes Spanisch. In der zweiten Ferienwoche ist der Workshop „Experimentelles Zeichnen und Malen“ mit der Meerbuscher Künstlerin Barbara Wylon bereits seit Wochen ausgebucht. Letzte freie Plätze gibt es nur noch im abendlichen Sprachtraining „Englische Konversation A2“.

Danach geht es ab Mitte Juli mit Präsenzkursen im digitalen Bereich weiter. Am 29. Juli etwa mit dem neuen Angebot „Smartphone/Tablet einrichten für Ältere" (15 bis 17:45 Uhr). Am Montag, 20. Juli, startet der neu konzipierte Kurs „YouTuber werden für Einsteiger". Diese dreitägige Schulung richte sich an alle Interessierten ab zwölf Jahren. Vermittelt werden Grundlagenwissen bis hin zum Schalten des eigenen YouTube-Videos. Weitere Infos rund um das Sommerangebot der VHS Meerbusch online oder unter 02159 916-500 oder volkshochschule@meerbusch.de

(RP)