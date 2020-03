Wirtschaft : Volksbanken fusionieren im Mai

Meerbuscher Kunden bekommen eine neue IBAN, alle Filialen bleiben erhalten.

Am 25. Mai soll die Vertreterversammlung der Volksbank Meerbusch über die Fusion entscheiden, einen Tag später ist das Gremium der Gladbacher Volksbank gefragt. Stimmen beide zu, erfolgt die Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2020. Für Kunden in Mönchengladbach ändert sich nichts. Die Meerbuscher müssen sich an eine neue Bankleitzahl und damit auch an eine neue IBAN gewöhnen. Möglicherweise werden auch die Konditionen für Geldanlagen angepasst.