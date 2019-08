Illegale Lkw auf der Uerdinger Straße : Bürger kämpfen weiter gegen Lkw in Lank

Bürger kämpfen weiter gegen Lkw in Lank

Seit Jahren wehren sich Anwohner der Uerdinger Straße gegen den illegalen Durchfahrtverkehr. Sie fordern eine Radaranlage, Umbauten und mehr Polizei-Kontrollen. Von den Verantwortlichen fühlen sie sich im Stich gelassen.

Die Uerdinger Straße um 10 Uhr an einem Dienstag in den Ferien: Norbert Kals hat aufgehört, die Lkw zu zählen, die an seinem Haus vorbeifahren. Es sind viele. Kals: „Seit Jahren kämpfen wir gegen den illegalen Lkw-Durchfahrtverkehr. Uns wurde schon eine Menge zugesagt, aber es passiert einfach nicht genug. Wir werden seit Jahren hingehalten.“