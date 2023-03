Feuerwehr in Meerbusch Viele Einsätze wegen Rauchmelder-Fehlalarm

Die Meerbuscher Feuerwehr hat kurz vor den Osterferien eine Kampagne in ihren sozialen Netzwerken gestartet, in der sie Tipps zum Umgang mit Rauchmeldern gibt. In den Ferien sei die Gefahr nämlich besonders groß, dass ein Fehlalarm zu einem Einsatz führe. Brandoberinspektor Lutz Meierherm von der Freiwilligen Feuerwehr hat uns Fragen dazu beantwortet.