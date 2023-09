Kunst in Meerbusch Aussteller zufrieden mit geballtem Kulturwochenende

In der Teloy-Mühle in Lank-Latum sah es am Sonntag nicht anders aus: „Wir hatten eine traumhafte Ausstellungseröffnung mit über 100 Besuchern, unter ihnen Vize-Bürgermeisterin Heidemarie Niegeloh und Lothar Beseler, Vorsitzender des Meerbuscher Kulturkreises. Das Interesse war hoch und die Reaktion überwältigend. Sie hielt über mehrere Stunden an. Bei geöffneten Flügeltüren der Mühle haben viele Besucher in unmittelbarer Nähe der ausgestellten Bilder zur wunderbaren Musik der Jazzband Tuxedo getanzt. Und auch am Montagnachmittag kamen noch gut 20 Besucher, um sich die Ausstellung anzusehen“, schwärmt Gisa Rosa, Vorsitzende der Freien Künstler Meerbusch e.V. Wie sie führen einige der Veranstalter den Besucher-Erfolg am geballten Kultur-Wochenende auch auf die ausführliche Presseankündigung in der Rheinischen Post zurück.