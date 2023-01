Projekt für ältere Meerbuscher VHS plant „Oldie-Magazine“

Wie das Magazin am Ende heißen wird, wie es aussehen soll, was es beinhaltet, das ist noch völlig offen. „Das Redaktionsteam, welches sich bildet, soll über das Magazin bestimmen“, kündigt die VHS-Leiterin an. Daher seien bei der ersten Sitzung viele Fragen zu klären: Wird jede Ausgabe unter einem Motto stehen, wird es spezielle Themenseiten geben? Gibt es feste Formate wie Kommentare oder Buch- und Freizeittipps, wird es auch Raum für Prosa und Lyrik geben? „Für all das ist das Redaktionsteam genauso verantwortlich wie für die Themenfindung und das Schreiben“, kündigt Delassalle-Wischert an. Eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen, sind alle Meerbuscher, die sich für aktuelle Themen interessieren, gerne ihre Meinung äußern und gerne schreiben. Das Team durchläuft gemeinsam alle Entstehungsschritte, von der grundsätzlichen Konzeption bis zur Organisation des Drucks – Teil davon könnte auch die Aquise von Anzeigen sein.