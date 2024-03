Bildung in Meerbusch Eine Party für Lehrer und Schüler

Die Band „The Good Times“ spielt normalerweise zu Fünft, heute sind nur die zwei Sänger Ralf Küntges und Jörg Hallmann mit ihren Gitarren angereist. Sie sind Schwarz-Weiß angezogen. Genau wie der Großteil des Publikums, das mit ihnen in dem weißen Raum sitzt, der ein bisschen an ein Klassenzimmer erinnert. Die Volkshochschule Meerbusch (VHS) hatte zur Semestereröffnung zu einer Motto-Party eingeladen. Und so tragen fast alle schwarz-weiße Kleidung. Am Anfang sitzen noch alle Teilnehmer auf ihren Stühlen, später werden sie tanzen, im Takt klatschen und mit der Band singen.