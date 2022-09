Schnelles Internet : Verträge zum Glasfasernetz verunsichern die Osterather

Mit Hilfe der Glasfaserkabel wird das Internet schneller. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Düsseldorf Die Telekom will im Oktober mit einem Info-Mobil für schnelles Internet werben. Die Deutsche Glasfaser erklärt, sie sei derzeit in der Bauplanungsphase. Was sonst noch wichtig ist.