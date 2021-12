Kriminalität in Meerbusch : Polizei fasst Boten und verhindert Geldübergabe

Kriminalität in Meerbusch

Meerbusch Der 22-Jährige aus Ratingen ist nun in Untersuchungshaft. Er ist bereits mehrfach wegen anderer Delikte polizeilich aufgefallen. Unter anderem liegt gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein vor.

(ena) Am Montag gegen 12.10 Uhr ist es der Polizei gelungen, eine Übergabe von Geld und Wertgegenständen an einen mutmaßlichen Geldboten zu verhindern. Mit der Masche des falschen Polizeibeamten hatten sich Kriminelle zunächst telefonisch bei einem älteren Mann aus Meerbusch gemeldet und ihm erzählt, sein Hab und Gut sei in Gefahr – die Polizei wolle es für ihn sicher aufbewahren.