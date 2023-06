Einen Monat nach versuchtem Mord Polizei fahndet weiter nach Messerstecher vom Heidbergdamm

In der Nacht zu Montag, 8. Mai, war es offenbar zu einem Streit zwischen zwei 29-jährigen Männern in einer Wohnung in der Geflüchtetenunterkunft am Rande von Lank gekommen. Einer der Täter hatte den anderen dabei offenbar mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt, bevor er in unbekannte Richtung floh. Der genaue Hergang der Tat ist weiterhin nicht bekannt. Inzwischen steht fest, dass das Opfer kein Bewohner der Unterkunft war, sondern sich dort als Gast aufhielt, während der Täter dort untergebracht war. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Einrichtung hatten nach der Bluttat Erste Hilfe geleistet, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.