Blaulicht : Erneut versuchter Einbruch durch zwei Kinder

Die Polizei fahndet nach zwei jugendlichen Verdächtigen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Meerbusch Ein aufmerksamer Zeuge hat offenbar einen Jungen und ein Mädchen beim Versuch gestört, in ein Reihenhaus einzubrechen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem weiteren gescheiterten Einbruch in der vergangenen Woche, an dem ebenfalls Kinder beteiligt waren.

Von Dominik Schneider