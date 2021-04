Corona-Krise in Meerbusch : Vermehrt Verstöße auf Sportplätzen

Auch auf den Rasenplätzen am Eisenbrand in Büderich treffen sich Gruppen, die nicht den Vereinen angehören und die Plätze vermüllen und beschädigen. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Sportvereine beschweren sich bei der Stadtverwaltung über Gruppen, die keine Mitglieder sind. Die Stadt mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln. Zuletzt wurde auf der Anlage am Eisenbrand gefeiert.

(RP) Das Öffnen von Sportanlagen unter bestimmten Voraussetzungen führt vermehrt zu Beschwerden der Meerbuscher Sportvereine bei der Stadtverwaltung. So treffen sich, bevorzugt an Wochenenden, Gruppen auf den Anlagen und verstoßen gegen die Corona-Regeln. Zuletzt war das am Eisenbrand in Büderich der Fall.