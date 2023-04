Fundsachenversteigerung in Meerbusch Fundsachen finden bei Versteigerung neue Besitzer

So ein wildes Gefährt sucht man auf der aktuellen Versteigerung allerdings vergeblich. Die zu erwerbenden Objekte sind mit Nummern versehen und können vorab besichtigt werden. Der Höchstbietende bekommt eine Bescheinigung und bezahlt im Anschluss in bar. Diesmal sind viele Fahrräder dabei. Was nicht versteigert wird, wird oft gespendet, wie zum Beispiel vergangenes Jahr an den Verein „Meerbusch hilft“. Räder, die noch gut in Schuss waren, wurden aufbereitet und an Geflüchtete und bedürftige Menschen abgegeben. Auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Düsseldorf wurde einmal beschenkt. Diesmal finden sich allerdings genug Abnehmer. Es sind auch Trödelhändler da, die die Fahrräder weiter verkaufen. „Die Quittung bitte aufbewahren!“, mahnt Andrea Sarabi. Der Finder könne noch drei Jahre lang Anspruch auf seine Fundstücke erheben. In so einem Fall bekommt der Käufer dann sein Geld zurück.