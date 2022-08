Meerbuscher Kulturverein : Kulturkreis blickt in die Zukunft

Der neu gewählte Vorstand des MKK: bestehend aus Christa Ahrens-Wilke, Steffi Valentin, Monika Zehmisch (v.l.) sowie stehend Lothar Beseler und Heribert Schween. Foto: MKK Foto: RP/MKK

Meerbusch Der Meerbuscher Kulturkreis hat bei seiner Mitgliederversammlung auf die Projekte geschaut, die in den kommenden Jahren in Meerbusch in Angriff genommen werden müssen. Die Kulturfreunde haben unter anderem den Kunstpfad am Latumer See und die Osterather Brüll-Mühle im Blick.

Bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung des Meerbuscher Kulturkreis (MKK) war die Zukunft ein Thema. „Wir haben uns gefragt, wie sieht die künftige Arbeit des MKK aus“, erklärt Vorsitzender Lothar Beseler vor gut 50 Mitgliedern in der Aula der Städtischen Realschule Osterath. Er ergänzt: „Wir wollen uns für jüngere Mitmenschen öffnen und ihnen ein ansprechendes Programm bieten.“

Dazu gibt es neue Ideen, die weiterentwickelt und vom Vorstand „mit großer Kreativität und Begeisterung“ umgesetzt werden. Zu den aktuell 337 aktuellen Mitgliedern gehört von Beginn an in hohen Positionen Ingrid Kuntze. Sie erhielt jetzt die Verdienstplakette der Stadt Meerbusch und auch Beseler dankte noch einmal: „Du bist seit vielen Jahren in vielfältiger Weise ehrenamtlich tätig.“

Durch die Corona-Zeit ist der Verein laut Beseler gut gekommen. Auch die Festivitäten zum 40-jährigen Bestehen des MKK liefen gut. Höhepunkt war die Aufführung der beim Komponisten Norbert Laufer in Auftrag gegebenen „Verbindungen“ 2021. In diesem Jahr besteht die Hoffnung, das aktuelle Programm komplett durchziehen zu können. Das Heft mit den Veranstaltungen wie Konzerten, Museumsbesuchen, Lesungen bis zu Ein- oder Mehrtagesfahrten bekam von Beiratsmitglied Thomas Cieslik ein neues, modernes Layout verpasst. Und auch der Inhalt ist beachtenswert.

Lothar Beseler sprach zudem einige MKK-Großprojekte an – wie die erfolgreichen Bemühungen rund um das Mataré-Haus. Dagegen werden seitens des Kuratoriums Brüll-Houfer-Stiftung notwendige Entscheidungen getroffen werden müssen, um die Brüll-Mühle und das Ensemble zu erhalten und kulturell nutzbar zu machen.

Auch das seit 2018 anstehende Projekt „Kunstpfad Latumer See“ erfordert weitere Vereinbarungen. Dazu Beseler: „Wir hoffen bei Fortgang des Projekts auf eine finanzielle Unterstützung durch die Kulturstiftung der Sparkasse.“ Das sind Aufgaben, die beim neu gewählten Vorstand liegen. Die entsprechenden Wahl-Vorschläge wurden ohne Gegenstimme angenommen. So wird der MKK in den kommenden drei Jahren von Lothar Beseler an der Spitze mit seinem Stellvertreter Heribert Schween und dessen Stellvertreterin Gisela Saßmannshausen – auch Schatzmeisterin – weitergeführt. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern zählen Steffi Valentin, die seit Jahren für Veranstaltungen und Reisen mitverantwortlich ist, die Homepage-Pflegerin Monika Zehmisch und Pressefrau Sigrid Müller-Emsters. Die Schriftführung liegt bei Christa Ahrens-Wilke und die Kassenprüfung übernehmen Helmut Vester und Thomas Wolff, während der Beirat aus neun weiteren Mitgliedern besteht.