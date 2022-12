Spektakulärer Fall in Meerbuscher Villa Verona Pooths Auto ein Jahr nach Einbruch offenbar aufgetaucht

Rund ein Jahr nach dem spektakulären Einbruch in die Villa von TV-Moderatorin Verona Pooth gibt es offenbar neue Entwicklungen. Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstag berichtet, soll das gestohlene Auto, ein Fiat 500 Abarth, wieder aufgetaucht sein. Nach Informationen der Zeitung fand die Polizei den Wagen nicht weit entfernt von der Villa am Waldrand in Meerbusch. Allerdings konnten weder die zuständige Polizei in Neuss noch die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf den Fund am Dienstag bestätigen. „Das Fahrzeug ist bei uns noch zur Fahndung ausgeschrieben“, sagte eine Neusser Polizeisprecherin. Auf Nachfrage unserer Redaktion nannte sie die „Bild“-Berichterstattung eine „Falschmeldung“. Auch andere umliegende Polizeidienststellen waren ratlos.