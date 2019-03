Ralf Bos und Produzenten laden ein: Verkosten an der Grünstraße

Verkosten an der Grünstraße

Saskia Bos, Carmen Krück, Sonia Cortes, Marina Falletto und Ingo Lüdke bewirteten die Gäste an der Grünstraße. Foto: RP/Jürgen Nowitzki/Bos Food/

Der Delikatessenhändler Ralf Bos ist Schirmherr der Tour de Menü und lädt gemeinsam mit vielen Produzenten immer freitags zu Verkostungen in sein Geschäft nach Büderich ein.

(wa.) Wenn Ralf Bos zur Verkostung einlädt, gibt es immer nur das Beste. Der Delikatessenlieferant und Trüffelpapst ist in diesem Jahr zum zweiten Mal Schirmherr der 20. Tour de Menu und lädt anlässlich der Gastro-Aktion jeden Freitag (bis zum 12. April) von 12 bis 17 Uhr zur Verkostung von besonderen Leckereien ein an die Grünstraße nach Büderich ein. Zum Auftakt gab es Rinderbrust aus dem Smoker, die die zahlreichen Besucher mit unterschiedlichen Saucen und Senf probieren konnten. Es gab Blinis mit Kaviar und Sardinen aus Spanien sowie Tapas.

Großer Andrang herrschte am Popcorn-Stand der Firma Pottkorn aus Essen. Dort gab es Popcorn nicht einfach nur gesalzen oder gezuckert, sondern als Butterkaramell mit Meersalz, als Gin Tonic, mit Trüffel oder gar als „Hüftgold“ (mit einem geheimen Rezept).

Bei soviel Delikatessen denkt Ralf Bos aber auch an die Armen dieser Welt. Schon lange engagiert er sich mit der Initiative Spitzenköche für Afrika und als Sonderbotschafter „Menschen für Menschen“in Äthiopien. Am Samstag flog er über Kairo und Kapstadt nach Maputo, um nach der Überschwemmungskatastrophe in Mosambik zu helfen.