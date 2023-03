Verkehr in Meerbusch Büderich Karl-Borromäus-Straße wird verkehrsberuhigt

Aktuell ist die Karl-Borromäus-Straße auf der gesamten Länge zwischen der Witzfeldstraße im Westen und der Nordstraße im Osten in beide Richtungen frei befahrbar, zudem wird am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei Begegnungsverkehr muss ein Fahrzeug in die Parklücken ausweichen, was vor allem bei hoher Auslastung schwer möglich ist. Besonders zu Beginn und Ende des Unterrichts an der unmittelbar angrenzenden Adam-Riese-Schule ist das Verkehrsaufkommen in der kleinen Straße sehr groß, wie Anwohner auf Nachfrage der Stadt bestätigt haben. In der Karl-Borromäus-Straße gibt es einen hohen Parkdruck.