Finanzen in Meerbusch Meerbusch erneut mit höchstem Einkommen pro Kopf in NRW

(stz) Die Meerbuscher Haushalte weisen in NRW erneut das höchste verfügbare Einkommen auf: Laut den Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW lag 2021 in Meerbusch das verfügbare Einkommen pro Kopf bei 35.712 Euro. Dies sind 865 Euro mehr als im Jahr zuvor. Damit haben die Meerbuscher fast als doppelt so viel Einkommen zur Verfügung wie die Menschen in Gelsenkirchen.