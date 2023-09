Finanzen in Meerbusch Meerbusch erneut mit höchstem Einkommen pro Kopf in NRW

(stz) Die Meerbuscher Haushalte weisen in NRW erneut das höchste verfügbare Einkommen auf: Laut den Zahlen des statistischen Landesamtes IT.NRW lag 2021 in Meerbusch das verfügbare Einkommen pro Kopf bei 35.712 Euro. Dies sind 865 Euro mehr als im Jahr zuvor. Damit haben die Meerbuscher fast als doppelt so viel Einkommen zur Verfügung wie die Menschen in Gelsenkirchen. Die Stadt im Ruhrgebiet steht mit 17.924 Euro an letzter Stelle der insgesamt 396 Städten und Gemeinden. Mit dem verfügbaren Einkommen wird das Einkommen bezeichnet, das für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Auf Platz zwei der Rangliste folgt Herdecke mit 33 447 Euro, auf Platz drei Schalksmühle mit 33.437 Euro. In Nordrhein-Westfalen insgesamt ist 2021 das verfügbare Einkommen je Einwohner um 2,2 Prozent auf durchschnittlich 23.812 Euro gestiegen. Dies sind nach dem statistischen Landesamt, 518 Euro mehr als ein Jahr zuvor.