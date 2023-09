Blaulicht in Meerbusch Polizei verfolgt Autofahrer durch drei Städte

Eine rasante Verfolgungsfahrt von Kaarst über Meerbusch nach Krefeld hat sich am Mittwoch, 20. September, ein 20-Jähriger mit der Polizei geleistet. Ein Beamter wollte den Autofahrer gegen 14.30 Uhr auf der Römerstraße in Kaarst kontrollieren, als er zum Anhalten aufforderte, gab der Mann jedoch Gas. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über Straßen und Gehwege auf die Autobahn 57, dann auf die A44, dann nach Meerbusch-Lank und schließlich nach Krefeld, wo er um 14.50 Uhr einen Unfall baute. Auf der Flucht wurde eine Person leicht verletzt. Der Fahrer wurde am Unfallort festgenommen, drei weitere Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß. Auf der Suche nach ihnen wurden zahlreiche Polizeikräfte am Boden wie auch ein Hubschrauber eingesetzt, allerdings konnten sie nicht gefunden werden. Der Pkw wurde sichergestellt. Warum der 20-jährige Autofahrer vor der Kontrolle geflüchtet war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.