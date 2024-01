Lebensmittel und Hygieneartikel „Meerbusch hilft“ sammelt für Fastiv

Um die Spenden zu koordinieren, hat „Meerbusch hilft“ drei Sammelstellen geplant. So ist die Abgabe möglich am 27. Januar von 9 bis 11 Uhr und 3. Februar von 12 bi 14 Uhr an der Berta-Benz-Straße 5 in Strümp bei der Firma Akkuplanet. Am Dienstag, 30. Januar und Donnerstag, 1. Februar können Spenden jeweils von 18 bis 20 Uhr sowie am 3. Februar von 11 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle von „Meerbusch hilft“, Am Plöneshof 2, abgegeben werden. Zudem ist auch am 3. Februar von 10 bis 12 Uhr eine Abgabestelle in der Kleiderkammer, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7, in Büderich eingerichtet.