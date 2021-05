Kostenpflichtiger Inhalt: Integration in Meerbusch : „Meerbusch hilft“ plant neue Projekte

Neben den Lebensmittelausgaben entwickeln die Vereinsmitglieder weitere Hilfsprojekte. Foto: Verena Bretz

Meerbusch Nach der Corona-Krise will der Verein mit zusätzlichen Angeboten für Geflüchtete und Bedürftige starten. Es soll ein Mutter-Kind-Projekt und eine Elternschule geben. Die Online-Börse für Möbelspenden wird bereits in diesem Monat freigeschaltet. Für die Kleiderkammer in Büderich werden neue Räume gesucht.