Oldtimer-Treff : V8 Freunde Meerbusch eröffnen die Saison

Am Campingplatz in Langst-Kierst können am Samstag US-Oldtimer und Motorräder bestaunt werden. Denn dann holen die V8 Freunde Meerbusch zum Saisonstart ihre motorisierten Schätze aus den Garagen. Ein Hobby, das zwar viel Spaß macht, aber viel zeit und Geld kostet.

Am Samstag wird der Campingplatz in Langst-Kierst zum Open-Air-Showroom. Denn dann feiern die V8 Freunde Meerbusch ihren Saisonstart und präsentieren – stilecht mit Barbecue – ihre US-amerikanischen Oldtimer und Motorräder. So ist unter anderem der 68er Dodge Charger des Autosammlers „Cosy“ zu sehen. „Das Auto war immer mein Traum“, erzählt er. Vor fünf Jahren schlug er schließlich bei einem Händler in den Niederlanden zu. Den Kaufpreis will er nicht verraten. Nur so viel: Es ist kein billiges Hobby. Und vor allem ein zeitintensives, denn nach fast jeder Fahrt wird der Bolide sorgfältig gereinigt, damit er seinen Glanz behält. Es ist aber nicht nur das Aussehen der Autos, das ihn an seinem Hobby reizt. „Der Sound des Motors ist grandios“, sagt er, „da steckt ein Lebensgefühl dahinter.“